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В МВД рассказали, в каком случае сотрудник полиции может позвонить гражданину

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции никогда не звонят гражданам с угрозами или запугиваниями.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции никогда не звонят гражданам с угрозами или запугиваниями. По ее словам, единственная причина, по которой полицейский может позвонить — приглашение в подразделение.

В ведомстве обратили внимание на участившиеся случаи, когда мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, Банка России, налоговой службы или социальных фондов. Волк подчеркнула, что любые звонки с угрозами и запугиванием являются явным признаком мошенничества.

Представитель МВД рекомендовала гражданам немедленно прекращать подобные разговоры и класть трубку при малейшем подозрении на обман.

«Прекратите общение, кладите трубку и без разговоров», — подчеркнула Волк, отметив, что мошенники специально создают стрессовую ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Хакасии ревнивый муж во время прогулки задушил жену и закопал тело.

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