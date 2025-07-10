В МВД рассказали, в каком случае сотрудник полиции может позвонить гражданину

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что сотрудники полиции никогда не звонят гражданам с угрозами или запугиваниями. По ее словам, единственная причина, по которой полицейский может позвонить — приглашение в подразделение.
В ведомстве обратили внимание на участившиеся случаи, когда мошенники представляются сотрудниками правоохранительных органов, Банка России, налоговой службы или социальных фондов. Волк подчеркнула, что любые звонки с угрозами и запугиванием являются явным признаком мошенничества.
Представитель МВД рекомендовала гражданам немедленно прекращать подобные разговоры и класть трубку при малейшем подозрении на обман.
«Прекратите общение, кладите трубку и без разговоров», — подчеркнула Волк, отметив, что мошенники специально создают стрессовую ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Хакасии ревнивый муж во время прогулки задушил жену и закопал тело.