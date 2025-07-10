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Главные новости 10 июля 2025 года

Последние новости за сегодня — 10 июля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 июля 2025.

Франция и Британия скоординируют ядерные программы

Источник: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон проведут переговоры по вопросу углубления ядерного сотрудничества двух стран. Главы ядерных держав подпишут декларацию о координации средств сдерживания в случае угрозы, в том числе со стороны России.

Трамп намерен привлечь Скотта Бессента для давления на Россию

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп планирует использовать министра финансов Скотта Бессента для оказания влияния на Россию. Глава Минфина может придумать и реализовать нестандартные стратегии против Кремля, которые усилят последствия экономических санкций и заставят Москву уступить.

США отправляют на Украину артиллерийские снаряды и высокоточные боеприпасы

Источник: AP 2024

Пентагон продолжает снабжать Киев вооружением. Украина получает артиллерийские снаряды 155-мм и высокоточные боеприпасы GMLRS. О возобновлении Белым домом военной помощи рассказало агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. Ранее сообщалось о «заморозке» отправки военных пакетов Киеву.

Экс-замминистра обороны РФ могут признать банкротом

Источник: РИА "Новости"

Банк ПСБ требует открыть процедуру банкротства экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Суд рассмотрит заявление банка и примет решение о его обоснованности 21 августа. Бывшего высокопоставленного чиновника уже приговорили к 13 годам лишения свободы и штрафу в 100 млн рублей.

Трамп назначил временного руководителя NASA

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп определился с кандидатурой главы NASA. Временно руководить агентством, занимающимся космическими исследованиями и разработками, будет министр транспорта Шон Даффи. По мнению Трампа, Даффи сможет справиться с обязанностями, так как с легкостью решает транспортные проблемы США.

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