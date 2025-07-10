Главные новости 10 июля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 июля 2025.
Франция и Британия скоординируют ядерные программы
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон проведут переговоры по вопросу углубления ядерного сотрудничества двух стран. Главы ядерных держав подпишут декларацию о координации средств сдерживания в случае угрозы, в том числе со стороны России.
Трамп намерен привлечь Скотта Бессента для давления на Россию
Президент США Дональд Трамп планирует использовать министра финансов Скотта Бессента для оказания влияния на Россию. Глава Минфина может придумать и реализовать нестандартные стратегии против Кремля, которые усилят последствия экономических санкций и заставят Москву уступить.
США отправляют на Украину артиллерийские снаряды и высокоточные боеприпасы
Пентагон продолжает снабжать Киев вооружением. Украина получает артиллерийские снаряды 155-мм и высокоточные боеприпасы GMLRS. О возобновлении Белым домом военной помощи рассказало агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. Ранее сообщалось о «заморозке» отправки военных пакетов Киеву.
Экс-замминистра обороны РФ могут признать банкротом
Трамп назначил временного руководителя NASA
Американский президент Дональд Трамп определился с кандидатурой главы NASA. Временно руководить агентством, занимающимся космическими исследованиями и разработками, будет министр транспорта Шон Даффи. По мнению Трампа, Даффи сможет справиться с обязанностями, так как с легкостью решает транспортные проблемы США.