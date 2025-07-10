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Стало известно о дезертирстве штаба ВСУ на Сумском направлении

Российские силовики в четверг, 10 июля, сообщили о дезертирстве всего штаба батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении, включая командира подразделения.

Российские силовики в четверг, 10 июля, сообщили о дезертирстве всего штаба батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Сумском направлении, включая командира подразделения.

По их словам, 150-я бригада ВСУ оказалась полностью небоеспособной на этом участке фронта. Представитель силовых структур назвал произошедшее ярким свидетельством деморализации украинских военнослужащих, передает ТАСС.

По данным польского издания Onet, с начала специальной военной операции (СВО) 100 тысяч украинских солдат самовольно покинули свои позиции. У бойцов нет мотивации воевать. Новобранцы бегут из учебных центров до отправки на фронт, а опытные бойцы жалуются на плохие условия и отсутствие медицинской помощи.

Во всей украинской армии наблюдается проблема массового дезертирства. Западные СМИ сообщали, что войска страдают от нехватки пехоты, а бойцы, которые устали от боевых действий, сбегают из своих частей.

Около половины солдат Вооруженных сил Украины дезертировали из-за многочисленных нарушений их прав в стране. Об этом рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.