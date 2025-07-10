Стало известно о дезертирстве штаба ВСУ на Сумском направлении

По данным польского издания Onet, с начала специальной военной операции (СВО) 100 тысяч украинских солдат самовольно покинули свои позиции. У бойцов нет мотивации воевать. Новобранцы бегут из учебных центров до отправки на фронт, а опытные бойцы жалуются на плохие условия и отсутствие медицинской помощи.