Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грязная или мутная питьевая вода пойдет из кранов в Челябинске

Грязная или мутная питьевая вода пойдет из кранов в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Об этом предупреждает региональное Управление Роспотребнадзора.

Уточняется, что это связано с технологическими переключениями между водоводами — для выполнения работ по переврезке на новый водовод в Сосновском районе.

«Возможно изменение качества питьевой воды по органолептическим показателям из-за увеличенной скорости потока воды в трубопроводах в Центральном, Советском, Тракторозаводском и Ленинском районах», — отмечается в комментарии.

Работы продлятся по 15 июля 2025 года. Могут произойти временные изменения качества питьевой воды по органолептическим показателям (цветность, мутность).

Челябинцам рекомендует использовать кипяченую или бутилированную воду.