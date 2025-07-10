Грязная или мутная питьевая вода пойдет из кранов в Челябинске

Об этом предупреждает региональное Управление Роспотребнадзора.
Уточняется, что это связано с технологическими переключениями между водоводами — для выполнения работ по переврезке на новый водовод в Сосновском районе.
«Возможно изменение качества питьевой воды по органолептическим показателям из-за увеличенной скорости потока воды в трубопроводах в Центральном, Советском, Тракторозаводском и Ленинском районах», — отмечается в комментарии.
Работы продлятся по 15 июля 2025 года. Могут произойти временные изменения качества питьевой воды по органолептическим показателям (цветность, мутность).
Челябинцам рекомендует использовать кипяченую или бутилированную воду.