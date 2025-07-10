Не дай себя съесть: 14 способов спастись от комаров на природе

Летний период — это время долгих прогулок, путешествий, отдыха на природе. Хочется насладиться этим временем сполна и не омрачать жизнь надоедливым насекомыми. Комары могут быть опасны, потому что являются переносчиками болезней, например, туляремии и лихорадки Западного Нила. Укусы вызывают аллергические реакции, зуд, раздражение. Чтобы сделать прогулки комфортными, используйте защиту от комаров на природе.
1. Избегайте мест с застоявшейся водой. Обычно вблизи болот и водоемов скапливается крупный рой. В таких местах кровососущие активно размножаются и не упустят шанса атаковать вас. Внимательно изучайте местность. Если вы собрались на пикник, то выбирайте солнечные и открытые места. Комары предпочитают затененные и влажные участки. Если есть возможность, то поднимайтесь на возвышенности или холмы. Для комфортного пребывания на природе подойдут и парки с ухоженной территорией.
2. Используйте репелленты. Они создают барьер с помощью активных ингредиентов в составе. Некоторые компоненты блокируют рецепторы насекомых, отвечающие за обоняние и восприятие тепла. Репелленты могут значительно снизить риск укусов, легко наносятся на кожу и одежду, доступны в форме лосьона и крема, остаются на теле в течении нескольких часов. Однако они могут вызывать аллергические реакции, имеют неприятный запах, липкое ощущение. Репелленты требуют повторного нанесения через определённый период, что не всегда удобно. Вам придется постоянно носить средство с собой на долгие прогулки.
3. Избегайте парфюмерии. Откажитесь от сильно пахнущих косметических средств во время прогулки. Не используйте лосьоны для тела со сладким вкусом. Они привлекают комаров, которые мгновенно слетятся на вашу кожу. Вместо этого вы можете нанести эфирные масла. Лаванда, эвкалипт, цитронелла, розмарин и мята отпугивают кровососущих. Нанесите несколько капель на кожу и гуляйте на природе без опасений. Стоит обратить внимание на внешний вид. Выбирайте светлую и свободную одежду. Она должна закрывать кожу. Избегайте черного цвета и обтягивающей одежды.
4.Используйте костер. Дым, исходящий от горящих дров, содержит химические соединения, которые могут отпугивать насекомых. Тепло от костра создает неблагоприятные условия для кровососущих, которые предпочитают влажные места. Яркий свет также отвлекает их, особенно в темное время суток. К преимуществам костра можно отнести то, что это природное средство. Он создает уютную атмосферу для отдыха на природе, многофункционален в использовании. Однако при несоблюдении правил безопасности может случиться пожар. Дым от костра вызывает дискомфорт, раздражая слизистые. Розжиг требует значительного времени и усилий на подготовку и поддержание огня.
5.Избегайте прогулок ранним утром и поздним вечером. На рассвете температура еще не слишком высокая, а влажность повышена, поэтому комары активно ищут добычу. С заходом солнца кровососущие чувствуют прохладу и вновь становятся надоедливыми.
6.Обработайте одежду репеллентами для тканей, содержащими перметрин. Он создаст защиту для отпугивания насекомых.
7.Если вы находитесь в кемпинге, то используйте специальные москитные сетки для палаток. Не забывайте про спальный мешок.
8.Используйте специальные мелки и порошки. Существуют мелки и порошки, которые можно наносить на землю вокруг вашего места отдыха, чтобы создать защитный барьер. Однако они не всегда эффективны.
9.Прежде чем снять одежду, следите за тем, чтобы на ней не осталось комаров или других насекомых. Это поможет избежать укусов в будущем.
10.Ведите активный образ жизни. Меньше шансов, что комары укусит, если вы будете активно двигаться. Прогулки, игры и упражнения помогут вам оставаться в движении.
11. Пиротехнические фумигаторы, такие как спирали и пластины, работают, создавая специальное облако, которое отпугивает комаров. Эти устройства можно использовать на открытом воздухе. Однако у пиротехнических фумигаторов есть и свои недостатки. Дым от спиралей может содержать токсичные вещества, способные вызывать раздражение дыхательных путей и даже серьезные аллергические реакции. Их действие ограничено небольшой областью.
12. Убирайте остатки еды и напитков после пикника. Они могут привлекать комаров и других насекомых.
13. Если на территории вашего дачного участка есть бассейн, то не забывайте регулярно его чистить и менять воду. Также не забывайте накрывать бассейн тентом на время, пока вы им не пользуетесь.
14. Косите траву. Разберите захламленные участки. В них могут прятаться комары и другие насекомые.
Используя эти советы, вы сможете значительно снизить вероятность укусов комаров и насладиться отдыхом на природе. Помните, что методы могут работать по-разному для каждого человека, поэтому стоит комбинировать несколько из них для достижения наилучшего результата.