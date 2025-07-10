Не дай себя съесть: 14 способов спастись от комаров на природе

4.Используйте костер. Дым, исходящий от горящих дров, содержит химические соединения, которые могут отпугивать насекомых. Тепло от костра создает неблагоприятные условия для кровососущих, которые предпочитают влажные места. Яркий свет также отвлекает их, особенно в темное время суток. К преимуществам костра можно отнести то, что это природное средство. Он создает уютную атмосферу для отдыха на природе, многофункционален в использовании. Однако при несоблюдении правил безопасности может случиться пожар. Дым от костра вызывает дискомфорт, раздражая слизистые. Розжиг требует значительного времени и усилий на подготовку и поддержание огня.