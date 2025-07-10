В Челябинске во время работ на площади Искусств останки 18-го века

Во время земляных работ на площади Искусств в Центральном районе Челябинска были обнаружены останки первочелябинцев 18 века. Что с ними будет дальше, рассказал гид-экскурсовод команды «Челябинск пешком» Эдуард Верховых на своей странице в соцсети «ВКонтакте».