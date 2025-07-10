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В Челябинске во время работ на площади Искусств останки 18-го века

Теперь их отправят на экспертизу в Самару.

Источник: Скриншот vk.com

Во время земляных работ на площади Искусств в Центральном районе Челябинска были обнаружены останки первочелябинцев 18 века. Что с ними будет дальше, рассказал гид-экскурсовод команды «Челябинск пешком» Эдуард Верховых на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Археологи работают на месте с понедельника, 7 июля и успели поднять около пяти останков из трёх захоронений.

«Теперь косточки отправят на антропологию аж в Самару, у нас нет таких исследований. Определят возраст, пол, причины смерти и, главное, историческую ценность», — пишет Эдуард.

Раскопки на площади Искусств ведутся с октября 2010 года. За это время археологи нашли фундамент ограды собора, следы заплота крепости, фундамент восточного бастиона, также вскрыли могильное поле, на котором покоились первые жители Челябинска.