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В МВД рассказали, когда полицейский может позвонить гражданину

Полицейский может позвонить гражданину только для приглашения в подразделение. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

Полицейский может позвонить только для приглашения в подразделения, заявила Волк.

Полицейский может позвонить гражданину только для приглашения в подразделение. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что в остальных случаях это может быть мошенник.

Ирина Волк подчеркнула, что угрозы и запугивание указывают на мошенничество. Представитель МВД посоветовала немедленно прекратить общение в таких случаях.

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