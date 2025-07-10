В МВД рассказали, когда полицейский может позвонить гражданину

Полицейский может позвонить только для приглашения в подразделения, заявила Волк.
Полицейский может позвонить гражданину только для приглашения в подразделение. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.
«Сотрудник полиции может позвонить в единственном случае, когда необходимо пригласить в подразделение», — написала Волк в своем telegram-канале. Она добавила, что в остальных случаях это может быть мошенник.
Ирина Волк подчеркнула, что угрозы и запугивание указывают на мошенничество. Представитель МВД посоветовала немедленно прекратить общение в таких случаях.
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