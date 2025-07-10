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В Хабаровском крае могут усыпить медвежонка, выжившего после наезда фуры

Один из медвежат, получивший перелом задней лапы и сильный стресс, был доставлен к ветеринарам.

Один из медвежат, получивший перелом задней лапы и сильный стресс, был доставлен к ветеринарам. Несмотря на травмы, детеныш проявляет волю к жизни — пытается вставать и начал питаться коровьим молоком. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Сейчас волонтеры ищут для медвежонка новый дом, так как, по правилам, если животное не удастся пристроить, охотоведы будут вынуждены его усыпить.

Напомним, что на трассе между посёлками Лидога и Ванино произошло дорожное происшествие с участием диких животных. Бурая медведица с двумя медвежатами выбежала на дорогу и попала под колёса многотонного грузовика.

Ранее сообщалось, что в Бурятии пьяная девушка без прав спровоцировала ДТП с двумя погибшими.