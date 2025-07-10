В Хабаровском крае могут усыпить медвежонка, выжившего после наезда фуры

Один из медвежат, получивший перелом задней лапы и сильный стресс, был доставлен к ветеринарам. Несмотря на травмы, детеныш проявляет волю к жизни — пытается вставать и начал питаться коровьим молоком. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.