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В Беларуси утверждены правила по обслуживанию пассажиров и багажа в аэропортах

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утверждены Авиационные правила по организации обслуживания пассажиров и багажа, обработки грузов и почты в аэропортах. Это предусмотрено постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 28 февраля 2025 года № 17, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Авиационные правила устанавливают порядок организации обслуживания пассажиров и багажа, обработки грузов и почты в аэропортах и требования к аэропортам (их подразделениям), а также к юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, зарегистрированным в установленном законодательством порядке в Республике Беларусь, имеющим договор с главным юридическим лицом аэропорта на выполнение процедур по организации обслуживания пассажиров и багажа, обработке грузов и почты в аэропорту, и уполномоченным от имени перевозчика осуществлять обслуживание.

Документ включает в себя требования к обслуживающей организации, порядок организации обслуживания вылетающих и прилетающих пассажиров, их багажа, порядок организации обслуживания трансферных и транзитных пассажиров и их багажа, а также пассажиров с ограниченными физическими возможностями и их багажа. В правовом акте прописан порядок обработки убывающих и прибывающих грузов и почты, критерии качества обслуживания пассажиров и багажа в аэропортах и другое.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.