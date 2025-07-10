В Беларуси утверждены правила по обслуживанию пассажиров и багажа в аэропортах

Авиационные правила устанавливают порядок организации обслуживания пассажиров и багажа, обработки грузов и почты в аэропортах и требования к аэропортам (их подразделениям), а также к юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, зарегистрированным в установленном законодательством порядке в Республике Беларусь, имеющим договор с главным юридическим лицом аэропорта на выполнение процедур по организации обслуживания пассажиров и багажа, обработке грузов и почты в аэропорту, и уполномоченным от имени перевозчика осуществлять обслуживание.