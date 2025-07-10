В Москве завершили подготовку к новому отопительному сезону около 60% жилых домов

О том, как коммунальные службы готовят жилые дома в столице к новому отопительному сезону, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Он напомнил, что в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к холодам.
«На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение, — отметил заммэра. — Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в более 40 тысячах зданий, включая 19,4 тысячи жилых домов».
Он уточнил, что испытания теплосетей являются одним из основных направлений подготовки к отопительному сезону. При этом некоторые участки трубопроводов поочередно прекращают эксплуатировать. Затем в них повышают давление для проверки состояния коммуникаций.
«Это позволяет специалистам ПАО “МОЭК” заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, — рассказал Бирюков. — Благодаря этому обеспечивается бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон».
Всего в столице проведут проверку 9 тысяч километров магистральных и 9,3 тысячи километров разводящих сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тысяч зданий. Сюда входят и свыше 34 тысяч жилых домов.