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На полигонах в Шахтах и Аксайском районе ликвидировали открытое горение

В Ростовской области спасатели устраняют очаги тления на полигонах.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 9 июля, на полигонах Ростовской области произошел пожар. Так, в Аксайском районе в поселке Ковалевка на полигоне ТКО произошло возгорание на 25 квадратных метрах. В Шахтах на полигоне в поселке Красина тоже был зафиксирован пожар на площади 250 квадратных метров. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

К вечеру среды открытое горение удалось ликвидировать.

— На объектах специалисты продолжают пересыпку инертным грунтом полигонов и устранение очагов тления. Работы будут завершены после полной локализации задымления, — говорится в сообщении.