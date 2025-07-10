На полигонах в Шахтах и Аксайском районе ликвидировали открытое горение

В среду, 9 июля, на полигонах Ростовской области произошел пожар. Так, в Аксайском районе в поселке Ковалевка на полигоне ТКО произошло возгорание на 25 квадратных метрах. В Шахтах на полигоне в поселке Красина тоже был зафиксирован пожар на площади 250 квадратных метров. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.