Минздрав Приангарья прокомментировал ситуацию с препаратом для онкобольных

В Минздраве Иркутской области прокомментировали ранее распространившуюся в сети информацию о якобы нехватке препарата «Эрибулин» для онкобольных. В министерстве заявили, что закупки препарата проводятся регулярно и в необходимом объеме. Администрация Иркутского областного онкологического диспансера проводит тщательный анализ потребности в препарате с учетом запаса для бесперебойного обеспечения им пациентов, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Минздрава Приангарья.
«Препарат “Эрибулин” используется в Иркутском областном онкологическом диспансере для терапии 18 человек, и крайне важно обеспечить его доступность. Закупки проводятся регулярно в объеме, соответствующем потребности. Так, с начала года получили 600 упаковок, а в начале июня — еще 200. Эрибулин в наличии в структурных подразделениях ИООД, включая Ангарск, Братск и Усолье-Сибирское. В самом Иркутске сейчас имеется запас в 180 упаковок», — сообщили в министерстве.
В Минздраве настоятельно рекомендуют пациентам, столкнувшимся с какими-либо трудностями или нуждающимся в разъяснениях, обращаться непосредственно к руководству ИООД. В министерстве добавили, что в конце июня всех пациентов обзвонили и индивидуально пригласили для получения терапии.
Напомним, что год назад в Иркутске прокуратура проверяла исполнение законодательства о лекарственном обеспечении жителей региона с онкозаболеваниями после сообщений в СМИ о невыдаче определенного препарата такой категории граждан.