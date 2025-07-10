Минздрав Приангарья прокомментировал ситуацию с препаратом для онкобольных

«Препарат “Эрибулин” используется в Иркутском областном онкологическом диспансере для терапии 18 человек, и крайне важно обеспечить его доступность. Закупки проводятся регулярно в объеме, соответствующем потребности. Так, с начала года получили 600 упаковок, а в начале июня — еще 200. Эрибулин в наличии в структурных подразделениях ИООД, включая Ангарск, Братск и Усолье-Сибирское. В самом Иркутске сейчас имеется запас в 180 упаковок», — сообщили в министерстве.