Собянин сообщил о планах строительства детского сада в районе Соколиная Гора

— Приведем в порядок территории общей площадью почти 2,5 гектара близ Лечебной улицы, 6, и Борисовской улицы, 9, 11, 14, — добавил глава города.
На месте старых объектов возведут новый квартал, где будет все необходимое для комфортного проживания.
На сегодняшний день в городе уже одобрили и реализуют 118 проектов комплексного развития территорий. Благодаря им в Москве скоро появится более 28,7 миллиона квадратных метров недвижимости и 340 тысяч рабочих мест, уточнил Собянин в публикации в своем Telegram-канале.
Программа комплексного развития территорий, об успехах которой рассказал мэр Москвы, уже стала стандартом для достижения целей развития градостроительной политики, считает независимый экономист Андрей Бархота.
Заместитель главы столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов в свою очередь рассказал, что участок площадью 1,18 гектара в Даниловском районе на юге города реорганизуют по программе КРТ по инициативе правообладателя.