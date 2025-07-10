Собянин сообщил о планах строительства детского сада в районе Соколиная Гора

На сегодняшний день в городе уже одобрили и реализуют 118 проектов комплексного развития территорий. Благодаря им в Москве скоро появится более 28,7 миллиона квадратных метров недвижимости и 340 тысяч рабочих мест, уточнил Собянин в публикации в своем Telegram-канале.