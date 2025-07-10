В Красноярске снова продают долгострой «Сибиряка» на Шахтеров, но по сниженной цене

Долгострой строительного холдинга «Сибиряк», расположенный на пересечении улиц Шахтеров и Спандаряна в Красноярске, вновь выставлен на продажу, теперь за 600 миллионов рублей. Ранее его стоимость составляла 750 миллионов.
Объявление о продаже появилось 10 июня. В описании указано, что здание общей площадью 19,4 тысячи квадратных метров состоит из семи этажей: пять из них предназначены для торгово-офисных и административно-бытовых помещений, а два этажа занимают подземная парковка на 113 машино-мест.
Продавец сообщает, что объект проектировался и строился как торговый центр. Он был введен в эксплуатацию в июне 2019 года, однако без чистовой отделки.
Это здание уже пытались продать в 2020 году за первоначальные 750 миллионов рублей.
Строительство началось в 2000-х годах для флагманского магазина по заказу компании «Эльдорадо», однако в 2008 году финансирование было прекращено, и здание было передано строителям из компании «Сибиряк» Владимира Егорова из-за долгов.