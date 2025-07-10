В Красноярске снова продают долгострой «Сибиряка» на Шахтеров, но по сниженной цене

Объявление о продаже появилось 10 июня. В описании указано, что здание общей площадью 19,4 тысячи квадратных метров состоит из семи этажей: пять из них предназначены для торгово-офисных и административно-бытовых помещений, а два этажа занимают подземная парковка на 113 машино-мест.