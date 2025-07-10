Пленный украинский солдат Куропаткин назвал имена инструкторов из США

Пленный военнослужащий ВСУ Виктор Куропаткин сообщил РИА Новости, что его инструкторами по медподготовке были американцы Джейсон и Кейтлин.
«Двое американцев обучали меня медицине — мужчина и женщина. Им обоим примерно по 35 лет. Они называли себя Джейсоном и Кейтлин. Говорили по-английски и говорили, что они из Америки», — заявил пленный.
Он также рассказал, обучение проходило на территории Харьковской области. Американские инструкторы проживали отдельно от украинских военнослужащих.
«Они жили отдельно: после окончания занятий они уезжали, и мы тоже. На следующий день приезжали снова, и обучение продолжалось», — сказал Куропаткин.
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