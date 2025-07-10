СМИ: Возлюбленная Старовойта съехала из дома в Подмосковье

Девушка в общении с близкими говорит, что ничего не знала о делах своего возлюбленного. После смерти экс-министра у нее началась бессонница. Кроме того, она опасается, что ее отчислят из ординатуры МНИОИ им. П. А. Герцена, где она учится на онкоортопеда, уточнили в публикации.