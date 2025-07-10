Гербарий самарского вуза стал частью мировой базы данных по биоразнообразию

Цифровой гербарий Самарского университета им. С. П. Королёва официально стал частью глобальной базы биоразнообразия GBIF (Global Biodiversity Information Facility). На платформу уже загружено около 2000 отсканированных образцов растений, преимущественно из Волго-Уральского региона.
Как отметила заведующая лабораторией «Гербарий-SV» Ирина Шаронова, присоединение к GBIF выводит университетскую коллекцию на международный уровень и делает данные доступными для учёных всего мира. До конца 2025 года в систему планируют добавить ещё 3000 экземпляров.
Это первый оцифрованный гербарий в Самарской области, представленный на платформе. Работы ведутся в сотрудничестве с МГУ и доктором биологических наук Алексеем Серёгиным.
Как сообщают в пресс-службе вуза, в фонде Самарского университета — более 50 тысяч гербарных листов. Оцифровка коллекции началась в 2021 году и будет продолжаться в ближайшие годы.
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