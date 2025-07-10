«Аэрофлот» отменил все рейсы в Тегеран

«Аэрофлот» должен был возобновить рейсы в Тегеран с 4 июля после отмены ограничений, вводившихся на фоне военного конфликта Израиля и Ирана. Однако 2 июля Иран вновь закрыл воздушное пространство над центральными и западными районами страны из соображений безопасности. «Аэрофлот» тогда отменил запланированные рейсы до снятия новых ограничений. Позже билеты снова появились в продаже.