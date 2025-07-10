«Аэрофлот» отменил все рейсы в Тегеран

«В связи с продлением ограничений (до 1 августа) в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынужденно корректирует расписание по данному направлению. Отменены рейсы между Москвой и Тегераном до снятия ограничений», — сообщили в «Аэрофлоте».
Пассажирам предлагается возврат денежных средств или переоформление билета на более поздние даты.
Отмена внутренних и международных перелетов в воздушном пространстве на севере, юге и западе Ирана продлена до 13.30 мск 30 июня.
«Аэрофлот» должен был возобновить рейсы в Тегеран с 4 июля после отмены ограничений, вводившихся на фоне военного конфликта Израиля и Ирана. Однако 2 июля Иран вновь закрыл воздушное пространство над центральными и западными районами страны из соображений безопасности. «Аэрофлот» тогда отменил запланированные рейсы до снятия новых ограничений. Позже билеты снова появились в продаже.