На Камчатке повысится зарплата для одной категории граждан

По словам губернатора, врачи ветеринарии в бюджетных учреждениях будут получать зарплату в размере 130 тысяч рублей, а пособие ветеринарного фельдшера вырастет до 100 тысяч рублей. Решение о повышенной зарплате вступило в силу с июля.