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На Камчатке повысится зарплата для одной категории граждан

На Камчатке увеличили заработную плату ветеринарам. Она выросла на 20%, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Заработная плата ветеринаров увеличилась на 20 процентов, сообщил губернатор Солодов.

На Камчатке увеличили заработную плату ветеринарам. Она выросла на 20%, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Мы приняли решение о повышении заработной платы работникам ветеринарии. Конкретные проценты варьируются от 20% до 30% в зависимости от уровня должностей, но в целом повышение существенно превышает индексацию», — сообщил Солодов. Информацию опубликовали на официальном сайте правительства региона.

По словам губернатора, врачи ветеринарии в бюджетных учреждениях будут получать зарплату в размере 130 тысяч рублей, а пособие ветеринарного фельдшера вырастет до 100 тысяч рублей. Решение о повышенной зарплате вступило в силу с июля.