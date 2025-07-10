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СМИ: Киев после многочисленных взрывов затянуло смогом

После серии мощных ночных взрывов небо над Киевом оказалось затянуто густым смогом. Об этом в четверг, 10 июля, сообщает украинское издание «Страна.ua».

После серии мощных ночных взрывов небо над Киевом оказалось затянуто густым смогом. Об этом в четверг, 10 июля, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации издания, в результате ударов в столице возникли как минимум четыре пожара: один — на левом берегу Днепра, остальные три — на правом.

Также были опубликованы кадры сильного задымления и очагов возгорания в различных районах города, передает «Российская газета».

В ночь на 10 июля Киев подвергся массированной атаке. Военкоры сообщали о десятках дронов, направляющихся в сторону города. Атака продлилась всю ночь. Украинские каналы подтвердили большое количество беспилотных летательных аппаратов, направляющихся в город.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объекту Вооруженных сил Украины в Луцке Волынской области.

Ранее в Одессе произошел взрыв автомобиля, внутри которого находился украинский военный. По предварительной информации, мужчина остался жив.

Кроме того, 6 июля на теплоэлектроцентрали № 6 в Киеве произошел взрыв, в результате которого Днепровский район украинской столицы остался без электроэнергии.