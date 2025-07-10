Форвард «Крыльев» Вадим Раков рассказал о планах на сезон и адаптации в клубе

20-летний нападающий оказался в Самаре по договору аренды «зелено-бело-синих» с «железнодорожниками».
Вадим Раков пополнил состав «Крыльев» в начале июля. Уже поучаствовал в трех встречах за волжан. А в «товарняке» со «Спартаком» в Москве (2:2) забил мяч и отдал результативную передачу.
«Чуть-чуть переживал, когда пришел и оказался в новом коллективе. Но сейчас познакомился с ребятами, постепенно вливаюсь. Находим взаимодействие на поле и набираем форму. Достаточно быстро адаптировался. И хорошо, что получилось так себя проявить в матче со “красно-белыми”», — заявил молодой форвард.
Подчеркнул: у самарцев хорошее физическое состояние, показывают качественную работу на летних сборах. Но уверен, что команде есть куда расти. Со своей стороны надеется почаще выходить на поле и приносить пользу «Крылышкам».
«Хотим быть как можно выше в таблице. Для этого надо играть на победу в каждом матче, показывать все свои лучшие качества. Это мы и будем делать», — объяснил Вадим Раков «Известиям».
Ранее писали, что волжане могут усилиться 25-летним полузащитником Михайло Баньяцом.
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