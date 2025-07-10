Форвард «Крыльев» Вадим Раков рассказал о планах на сезон и адаптации в клубе

«Чуть-чуть переживал, когда пришел и оказался в новом коллективе. Но сейчас познакомился с ребятами, постепенно вливаюсь. Находим взаимодействие на поле и набираем форму. Достаточно быстро адаптировался. И хорошо, что получилось так себя проявить в матче со “красно-белыми”», — заявил молодой форвард.