151 пара связала себя узами брака в первый день свадебного фестиваля

В День семьи, любви и верности в НЦ «Россия» стартовал II Всероссийский свадебный фестиваль. Ключевым событием первого дня мероприятия стала церемония массовой регистрации брака, в ходе которой 151 пара, представляющая различные регионы страны, включая Самарскую область, официально оформила свои отношения.
С приветственными словами к молодым супругам обратились представители власти и государственные деятели. Праздник сопровождала насыщенная культурная программа, ставшая приятным подарком для всех гостей.
Для участников фестиваля из разных уголков России день начался с романтической прогулки на яхтах по Москве-реке и торжественного шествия по живописной набережной. Основные события разворачивались на площадке НЦ «Россия».
Президент Владимир Путин направил участникам и гостям фестиваля приветственное послание. Глава государства пожелал молодым семьям сохранять искренность чувств, взаимопонимание, уважение и доверие, а также беречь традиционные ценности.
В рамках Всероссийского свадебного фестиваля, который проходит в настоящее время, в первый день состоялось 151 бракосочетание. Особенное значение для молодоженов из Самарской области и других регионов имело получение символического огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Данная традиция зародилась на выставке-форуме «Россия».
Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» завершится сегодня, 10 июля, торжественным церемониалом закрытия, в котором примут участие известные общественные и культурные деятели, а также состоится музыкальный концерт.
Напомним, ранее мы писали, что 25−27 июля в Самарской области пройдет областной фестиваль пляжного футбола и волейбола среди сельских команд.
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