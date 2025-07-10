Суд Южной Кореи выдал ордер на арест экс-президента Юн Сок Ёля

Южнокорейский суд рано утром 10 июля выдал ордер на арест бывшего президента Юн Сок Ёля. Ордер связан с обвинениями, предъявленными ему после кратковременного введения военного положения в декабре 2024 года. Суд принял во внимание довод прокуратуры о том, что Ёль может уничтожить доказательства своей вины. Об этом сообщает Associated Press.
Новый ордер отправил Юна обратно в следственный изолятор недалеко от столицы через четыре месяца после его освобождения в марте. Тогда тот же суд отменил его январский арест и позволил ему предстать перед судом за мятеж без содержания под стражей.
Издание отмечает, что группа следователей под руководством специального прокурора готовятся выдвинуть против экс-президента и дополнительные обвинения, в том числе препятствование исполнению официальных обязанностей, злоупотребление властью и фальсификация официальных документов.
4 декабря прошлого года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президенту Юн Сок Елю, который днем ранее ввел в стране военное положение.
Импичмент Юн Сок Елю был объявлен не с первой попытки. 7 декабря парламент Южной Кореи не смог набрать нужного количества голосов. Тогда за отрешение главы государства от должности проголосовало 195 депутатов, тогда как было необходимо минимум 200 голосов.