«Шествие, уха и воздушный цирк»: программа Дня рыбака в Пионерском

В субботу, 12 июля, в Пионерском состоятся сразу два праздника: День города и День рыбака. Мероприятия пройдут с 10:30 до 23:30 на разных площадках города. Об этом сообщается на странице муниципалитета «ВКонтакте».
В этот день в Пионерском организуют костюмированное шествие, ярмарку, концерт, вечернюю дискотеку и огненное шоу. Жители и гости города смогут бесплатно попробовать рыбацкую уху, посмотреть уличный спектакль, поучаствовать в конкурсах и викторинах. Мероприятия организуют на разных площадках.
Программа Дня рыбака и Дня города.
Городской пляж на улице Портовой:
- 10:30 — встреча Нептуна;
- 10:40 — костюмированное шествие к главной сцене в городском парке.
Главная сцена в городском парке на улице Парковой:
- 11:00 — торжественное открытие праздника;
11:45—20:15— концертная программа;
- 21:15 — воздушный цирк;
- 21:40 — неоновое шоу.
Парк Карася на улице Советской:
13:00—17:00— концерт военных песен, игры и викторины, гуляния в стиле 1940-х.
Площадка КДЦ «Светоч» на Комсомольской:
- 13:30 — площадной спектакль от театра «Колесо»;
- 14:30 — аниматоры, ростовые куклы, концертные номера, конкурсы и викторины.
Пешеходная зона на улице Комсомольской:
Сцена городского пляжа на улице Портовой:
17:00—22:00— концертная программа, танцевальный мастер-класс; 22:00—23:30— огненное шоу.
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