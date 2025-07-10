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«Шествие, уха и воздушный цирк»: программа Дня рыбака в Пионерском

В субботу, 12 июля, также отметят День города.

В субботу, 12 июля, в Пионерском состоятся сразу два праздника: День города и День рыбака. Мероприятия пройдут с 10:30 до 23:30 на разных площадках города. Об этом сообщается на странице муниципалитета «ВКонтакте».

В этот день в Пионерском организуют костюмированное шествие, ярмарку, концерт, вечернюю дискотеку и огненное шоу. Жители и гости города смогут бесплатно попробовать рыбацкую уху, посмотреть уличный спектакль, поучаствовать в конкурсах и викторинах. Мероприятия организуют на разных площадках.

Программа Дня рыбака и Дня города.

Городской пляж на улице Портовой:

  • 10:30 — встреча Нептуна;
  • 10:40 — костюмированное шествие к главной сцене в городском парке.

Главная сцена в городском парке на улице Парковой:

  • 11:00 — торжественное открытие праздника;
  • 11:45—20:15 — концертная программа;
  • 21:15 — воздушный цирк;
  • 21:40 — неоновое шоу.

Парк Карася на улице Советской:

  • 13:00—17:00 — концерт военных песен, игры и викторины, гуляния в стиле 1940-х.

Площадка КДЦ «Светоч» на Комсомольской:

  • 13:30 — площадной спектакль от театра «Колесо»;
  • 14:30 — аниматоры, ростовые куклы, концертные номера, конкурсы и викторины.

Пешеходная зона на улице Комсомольской:

13:00—18:00 — торговые ряды, ярмарка мастеров и выставка фотографий, посвящённая истории Пионерской базы океанического рыболовного флота.

Сцена городского пляжа на улице Портовой:

  • 17:00—22:00 — концертная программа, танцевальный мастер-класс;
  • 22:00—23:30 — огненное шоу.

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