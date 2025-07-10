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ОАК передала ВКС России новую партию Су-34

Истребители-бомбардировщики совершили перелет на аэродром базирования.

Источник: Аргументы и факты

ВКС России получили от ОАК новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе ОАК.

«В рамках реализации целевых задач, поставленных Министром обороны Российской Федерации по поставкам вооружения и техники в войска, экипажи ВКС приняли очередную партию самолетов Су-34», — сказано в сообщении.

Главным преимуществом этих машин летчик назвал многофункциональность. Особенно это касается спектра средств поражения, которые самолеты могут нести.

Су-34 прошли полный цикл заводских испытаний. Машины проверили на различных рабочих режимах. Самолеты совершили перелет на аэродром базирования.

Гендиректор ОАК Вадим Бадеха отметил, что авиационный холдинг поддерживает высокий темп производства техники. В текущем году объемы выпуска боевых машин увеличат.

Су-34 способен работать при огневом и информационном противодействии противника, даже в сложных метеорологических условиях. Самолет также может выполнять задачи воздушной разведки.

Ранее стало известно, что к осени в России испытают первый прототип лазерного антидронового «лучемета».