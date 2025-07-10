Название явления связывают с традициями индейцев. По их наблюдениям, именно в это время у самцов оленей начинают отрастать новые рога, сообщает научный журнал Live Science. Для жителей Сибири и Урала этот период традиционно считался важным маркером наступления середины лета.
Жители Башкирии смогут увидеть «Оленью Луну»
Предстоящей ночью жители Башкирии смогут увидеть «Оленью Луну». Сегодня в 23.39 по московскому времени наступит полнолуние. Небесное тело окрасится в разные оттенки — от мягкого розового до насыщенного красного или оранжевого.