Около 60% жилых домов в Москве подготовлено к новому отопительному сезону

«В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в более 40 тыс. зданий, включая 19,4 тыс. жилых домов», — сказал Бирюков.