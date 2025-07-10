Около 60% жилых домов в Москве подготовлено к новому отопительному сезону

«В настоящее время в городе продолжаются масштабные работы по подготовке к отопительному сезону. На тепловых сетях организованы гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение. Подача горячей воды после профилактических мероприятий уже возобновлена в более 40 тыс. зданий, включая 19,4 тыс. жилых домов», — сказал Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что организация испытаний теплосетей — одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону.
«В ходе их проведения отдельные участки трубопроводов по очереди выводятся из эксплуатации, в них повышается давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет специалистам ПАО “МОЭК” заранее выявить возможные ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон», — добавил Бирюков.
Он подчеркнул, что в общей сложности будет проверено 9 тыс. км магистральных и 9,3 тыс. км разводящих сетей. К новому отопительному сезону в столице подготовят более 74 тыс. зданий, в том числе больше 34 тыс. жилых домов.