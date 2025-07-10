Более 50 новостроек по реновации возведено в Москве на месте снесенных домов

«Чтобы обеспечить волновое переселение москвичей по программе реновации, новые жилые комплексы строятся на месте ранее расселенных и демонтированных домов. На сегодня возвели 52 такие новостройки в 10 округах столицы. По восемь новостроек появилось в Восточном, Западном и Северном административных округах. По семь домов возвели на юго-западе и северо-востоке, а еще по пять — на юго-востоке и юге столицы столицы», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.