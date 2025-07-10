Более 50 новостроек по реновации возведено в Москве на месте снесенных домов

«Чтобы обеспечить волновое переселение москвичей по программе реновации, новые жилые комплексы строятся на месте ранее расселенных и демонтированных домов. На сегодня возвели 52 такие новостройки в 10 округах столицы. По восемь новостроек появилось в Восточном, Западном и Северном административных округах. По семь домов возвели на юго-западе и северо-востоке, а еще по пять — на юго-востоке и юге столицы столицы», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Как отмечается, расселенные дома по программе реновации демонтируют с помощью технологии «умный снос». На освобожденных площадках город возводит новое жилье по программе реновации с сопутствующей инфраструктурой и благоустроенными территориями.
«Новостройки на месте сноса появились в 35 районах столицы. Из них по три жилых комплекса возвели в Косино-Ухтомском, Западном Дегунино, Люблино, Можайском, Северном Измайлово и Филях-Давыдково. Все новостройки город проектировал и строил с учетом принципов безбарьерной среды. В подъездах широкие проходы, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек. Во дворах — широкие пешеходные дорожки, чтобы удобно было передвигаться, в том числе маломобильным жителям», — цитирует пресс-служба руководителя департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского.
Уточняется, что придомовые территории новостроек по программе реновации комплексно благоустроили: провели озеленение, оборудовали детские и спортивные площадки. Для безопасности и комфорта жителей во дворах установили объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.