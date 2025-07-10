Омская мэрия проявила активность в адрес разрушающегося дома

Документом, за подписью исполняющего обязанности мэра города Евгения Фомина, оговорен ряд мероприятий, касающийся безопасности жильцов аварийной многоэтажки. В частности, дом в ближайшее время отключат от систем газо-, энерго- и водоснабжения; в случае необходимости будет организовано круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления; жителей в ближайшее время персонально оповестят о введении режима «Повышенная готовность».