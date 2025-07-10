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Омская мэрия проявила активность в адрес разрушающегося дома

На сайте городской администрации опубликовано постановление, которым предусмотрено расселение жильцов из дома № 27 по улице Молодогвардейская.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 9 июня, на сайте администрации Омска, появилось постановление № 538-п, которым предусмотрено расселение жильцов дома № 27 по улице Молодогвардейская. Он был признан аварийным еще в прошлом году.

Документом, за подписью исполняющего обязанности мэра города Евгения Фомина, оговорен ряд мероприятий, касающийся безопасности жильцов аварийной многоэтажки. В частности, дом в ближайшее время отключат от систем газо-, энерго- и водоснабжения; в случае необходимости будет организовано круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления; жителей в ближайшее время персонально оповестят о введении режима «Повышенная готовность».

Но самым важным для омичей, проживающих в этом доме, стал пункт № 9 указанного постановления: «Департаменту жилищной политики Администрации города Омска совместно с администрацией Ленинского административного округа города Омска организовать мероприятия по отселению граждан из многоквартирного дома 27 по улице Молодогвардейской».

Ранее мы писали о том, что жители этого дома живет в постоянном в страхе его возможного обрушения.