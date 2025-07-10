На Театральную площадь Красноярска возвращается скульптура Чехова

— На этом берегу Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том — горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!, — писал Антон Павлович в своей книге «Из Сибири».