На Театральную площадь Красноярска возвращается скульптура Чехова

На Театральную площадь Красноярска вернется бронзовая скульптура писателя Антона Чехова. Об этом рассказали в мэрии. Монумент, смотревший на краевой центр с нижней террасы площади, был установлен в 1995 году. Он появился благодаря скульптору Юрию Ишханову и архитекторам Арэгу Демирханову и Владимиру Чепижко.
Во время строительства подземной парковки памятник демонтировали. Этим летом Чехов вернется на свое историческое место.
— На этом берегу Красноярск, самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том — горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега!, — писал Антон Павлович в своей книге «Из Сибири».
Центр транспортной логистики сообщает, что постамент из трех фрагментов уже собран. Над восстановлением фигуры работает скульптор Андрей Кияницын.