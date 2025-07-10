Стало известно, кто поборется за Кубок губернатора Самарской области по хоккею

Турнир пройдет в столице 63-го региона с 8-го по 10 августа нынешнего года.
Ранее «МК в Самаре» сообщал, что за Кубок губернатора поборются местный ЦСК ВВС, пензенский «Дизель» и «Южный Урал» из Орска. Также хотели пригласить тульский АКМ. В итоге список утвердили без изменений.
«Турнир станет частью подготовительного этапа к новому сезону, который даст шанс игрокам проявить себя и в дальнейшем закрепиться в составе. Приглашаем всех любителей хоккея поболеть за нашу команду!», — заявил гендиректор ХК «Лада» («летчики» входят в его систему с мая) Александр Харламов.
8 августа хозяева сразятся с АКМ, 9-го — с «Южным Уралом», а 10-го — с «Дизелем».
На днях рассказывали, что 26-летний форвард Айдар Галимов продлил сотрудничество с ЦСК ВВС.
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