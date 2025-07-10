Многомиллиардные долги и скандал с Бузовой: кто такой глава МХАТа Кехман, у которого прошли обыски

Однако в 2011 году компания столкнулась с трудностями, причиной которых назвала «арабскую весну» — массовые протесты в странах Северной Африки. Сумма задолженности только российским юрлицам составила 38,5 миллиарда рублей, и в 2012 году компания объявила о банкротстве, Кехман был признан банкротом в суде Лондона и в России. В связи с этим было заведено уголовное дело о мошенничестве. Через пять лет уголовное преследование в РФ завершилось за истечением срока давности. Лондон посчитал, что Кехман ввел Банк Москвы в заблуждение при получении кредитов путем обмана и подделки документов, и постановил взыскать с него 140 миллионов долларов.