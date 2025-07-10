Многомиллиардные долги и скандал с Бузовой: кто такой глава МХАТа Кехман, у которого прошли обыски

У Кехмана обнаружили долги в 17,8 млрд рублей.
Директор МХАТ имени М. Горького и художественный руководитель Михайловского театра Владимир Кехман должен по кредитам более 17,8 млрд рублей. Об этом стало известно 10 июля, а днем ранее у него прошли обыски. Предварительно, они связаны с делом о растрате средств при реконструкции сцены в МХАТ, которая затянулась на долгие годы и находилась на личном контроле Кехмана.
Сам Кехман прошел большой путь: от руководителя банановой компании в 90-х и автора известного бренда «Bonanza!» и церковного благотворителя до главных должностей в двух легендарных российских театрах — директора МХАТ и худрука Михайловского театра. В ходе своей театральной деятельности он критиковал других деятелей культуры, активно занимался продвижением петербуржского и московского театров и реконструировал их, привлекался за нарушения при их ремонте. О достижениях Кехмана в бизнесе и культуре, уголовных делах и огромном долге — в материале URA.RU.
Долг и уголовное дело.
У Кехмана прошли обыски 9 июляФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В отношении Кехмана в базе исполнительных производств зарегистрировано восемь дел. Из них шесть связаны с просроченными кредитами, не включая ипотечные займы, а еще два — с необходимостью исполнения судебных решений. «Кехман имеет задолженность по кредитным платежам. Общая сумма превышает 17,8 млрд рублей», — сообщили в правоохранительных органах.
Ранее, 9 июля, сотрудники Следственного комитета и ФСБ провели обыски по месту жительства директора МХАТ. По некоторым неофициальным данным, распространяющимся в СМИ, оперативные мероприятия связаны с расследованием дела о присвоении и растрате денег при реконструкции сцены. Дело возбуждено Главным следственным управлением СК РФ по материалам ФСБ, по нему проходят несколько неизвестных лиц. В данном случае Кехман выступает как свидетель, он не был задержан.
Биография и карьера в бизнесе.
Кехман родился в 1968 году в Куйбышеве (Новосибирская область). Окончил факультет иностранных языков в Самарском государственном педагогическом университете.
Бизнес в 1990-х.
Кехман начал свою карьеру в 22 года, когда по знакомству получил должность замгендиректора госкомпании «Росоптпродторг». Эта организация, ранее известная как «Росбакалея», в советское время отвечала за всю бакалейную продукцию в стране. Уже через год Кехман основал две собственные посреднические фирмы, что стало стартом для накопления его первоначального капитала.
Успех на рынке бананов.
Обороты банановой компании Кехмана достигали 700 миллионов долларовФото: Александр Кряжев/РИА Новости.
Позже Кехман основал компанию Joint Fruit Company (JFC), которая быстро стала одним из крупнейших операторов на рынке импорта фруктов. Со временем JFC получила контроль над обширными банановыми плантациями в Эквадоре и Коста-Рике, а бренд «Bonanza!» стал широко известен в России. На пике в 2008 году оборот превышал 700 миллионов долларов.
Однако в 2011 году компания столкнулась с трудностями, причиной которых назвала «арабскую весну» — массовые протесты в странах Северной Африки. Сумма задолженности только российским юрлицам составила 38,5 миллиарда рублей, и в 2012 году компания объявила о банкротстве, Кехман был признан банкротом в суде Лондона и в России. В связи с этим было заведено уголовное дело о мошенничестве. Через пять лет уголовное преследование в РФ завершилось за истечением срока давности. Лондон посчитал, что Кехман ввел Банк Москвы в заблуждение при получении кредитов путем обмана и подделки документов, и постановил взыскать с него 140 миллионов долларов.
Благотворительность и церковные награды.
Кехман активно участвовал в финансировании и реставрации православных храмов. За это он был награжден тремя орденами: Даниила Московского, Сергия Радонежского и Серафима Саровского.
Руководство театрами.
Михайловский театр.
Кехман в разное время возглавлял три театраФото: Алексей Даничев/РИА Новости.
Кехман стал гендиректором Михайловского театра в 2007 году и сразу развернул активную деятельность: пригласил оперную певицу, актрису, педагога Елену Образцову и испанского танцовщика, хореографа и театрального художника Начо Дуато, переманил известных танцовщиков из Большого театра. Сам исполнил партию Принца Лимона в спектакле «Чиполлино». В 2011 году получил награду GQ в номинации «Продюсер года».
Благодаря Кехману в Михайловском театре был проведен масштабный ремонт здания на Площади искусств — для этого он выделил 500 миллионов рублей. Всего на реконструкцию театра Кехман выделил 20 миллионов долларов. Кроме того, под его руководством театр приглашал известных исполнителей и режиссеров, что способствовало росту его популярности и значимости на культурной карте России.
Новосибирский оперный театр.
В 2015 году Кехман возглавил Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Его назначение последовало за скандалом вокруг постановки оперы «Тангейзер» режиссера Тимофея Кулябина, вызвавшей резонанс в обществе и вмешательство прокуратуры. Кехман пришел на смену Борису Мездричу, которого уволили после критики в адрес театра за то, что он допустил к показу оперу, «оскверняющую предметы религиозного почитания».
Через год после назначения суд оштрафовал Кехмана на 200 тысяч рублей за ремонт театра, в ходе которого был нарушен закон об охране предметов культурного наследия. В течение пяти лет занимал пост худрука, а в 2021 перешел в МХАТ.
МХАТ.
Кехман сделал многое для развития Михайловского театраФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости.
В октябре 2021 года Кехман стал гендиректором Московского Художественного академического театра (МХАТ) имени Горького, сменив на этом посту Эдуарда Боякова, который, в свою очередь, был преемником народной артистки СССР Татьяны Дорониной. Также Кехман продолжил работать в Михайловском театре в качестве худрука.
В МХАТ он также запланировал масштабную реконструкцию всего исторического здания. Она была начата несколько лет назад, планировались колоссальные работы по обновлению сцены, улучшению акустики, модернизации зала. Кехман лично курировал проект, который впоследствии затянулся на годы. Его стоимость росла, однако достоверные суммы пока неизвестны. По плану работы должны завершиться в октябре 2025 года.
Скандал с Бузовой.
Кехман заявлял о необходимости упора на классическую драматургиюФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Кехман резко раскритиковал решения своего предшественника Эдуарда Боякова по кадровой политике и постановкам, в частности — приглашение певицы Ольги Бузовой для участия в спектакле на главной сцене театра. Об этом Кехман заявил в интервью в 2022 году.
«Когда я сюда пришел, на спектакль, где играла Бузова, было продано 220 билетов в зале на 1380 мест. Если какой-то один идиот купил билет за 50 тысяч — то что, ради этого сохранять постановку в репертуаре? Смешно! Это все дешевый пиар Боякова», — пояснил он, добавив, что считает подобные решения проявлением неуважения к театральной традиции.
В другом интервью Кехман назвал приглашение Бузовой «апофеозом пошлости и мерзости», который оказался на серьезной сцене МХАТа. После смены руководства он предложил реформировать театр и сделать упор на классическую драматургию, а не на громкие и хайповые проекты ради привлечения внимания. Глава МХАТа подчеркнул, что считает необходимым сохранить высокий художественный уровень репертуара и вернуть театру его историческую миссию.
Спустя несколько недель после своих резких высказываний глава МХАТ встретился с Ольгой Бузовой. Тогда он признался, что певица произвела на него положительное впечатление.