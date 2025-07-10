«Ситуация пошла не по плану»: жители Горячего Ключа в жару остались без воды

В Горячем Ключе продолжаются работы на Центральном водозаборе, остановленным в ночь с 8 на 9 июля. К этому пришлось прибегнуть, чтобы подключить к городской системе водоснабжения новую школу.
В администрации города обещали, что в 06:00 9 июля водозабор снова подключат. Перебои с водоснабжением должны были быть устранены в течение нескольких часов после перезапуска водопровода. Жителей просили сделать запас воды на указанный период.
Однако работы по переврезке водопровода затянулись. К обеду 9 июля из Краснодара довезли необходимые детали. «Первоочередная задача — отсечь задвижками водовод, питающий школу, чтобы как можно быстрее подать воду на город», — сообщали в городской администрации.
«К сожалению, с учетом срока службы наших сетей, ситуация пошла не плану», — прокомментировал обстановку глава города Сергей Белопольский. Он также подчеркнул, что отложить эти работы было нельзя.
Для населения организовали несколько точек по подвозу воды в цистернах. Власти подчеркивали, что использовать ее можно только для технических нужд.
Еще после нескольких часов работ было принято решение заменить изношенный участок магистрали протяженностью 50 метров. Рабочие пытались починить водопровод целые сутки. Об их завершении рапортовали в ночь с 9 на 10 июля.
Однако утром 10 июля городская администрация сообщила, что в месте соединения нового и старого участка сетей произошел прорыв. Как будут решать эту проблему станет ясно после того, как всю воду на этом участке откачают.
Тем временем в комментариях жители Горячего Ключа пишут, что сидят без воды уже третьи сутки.