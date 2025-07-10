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В ГД предложили давать скидки парам на места для поцелуев в кинотеатрах

Инициативой предлагается ввести скидки для семейных пар на так называемые места для поцелуев в кинотеатрах.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель председателя Государственной Думы Владислав Даванков, представляющий партию «Новые люди», обратился к министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой с предложением ввести систему скидок для семейных пар на так называемые места для поцелуев в кинотеатрах, пишет ТАСС.

В своём обращении депутат подчеркнул, что различные материальные и символические меры поддержки, направленные на укрепление семейных союзов, способствуют формированию позитивного восприятия создания семьи в обществе.

Депутат предложил рассмотреть возможность введения компенсационного механизма для кинотеатров, который позволит им покрывать расходы, связанные с предоставлением скидок семейным парам на билеты на такие места.

По мнению Даванкова, эта мера станет символическим подтверждением государственной поддержки традиционных семейных ценностей и будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране.

Ранее депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий бесплатное получение земельных участков семейными парами, имеющими одного и более детей после 10 лет брака.

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