В ГД предложили давать скидки парам на места для поцелуев в кинотеатрах

Заместитель председателя Государственной Думы Владислав Даванков, представляющий партию «Новые люди», обратился к министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой с предложением ввести систему скидок для семейных пар на так называемые места для поцелуев в кинотеатрах, пишет ТАСС.
В своём обращении депутат подчеркнул, что различные материальные и символические меры поддержки, направленные на укрепление семейных союзов, способствуют формированию позитивного восприятия создания семьи в обществе.
Депутат предложил рассмотреть возможность введения компенсационного механизма для кинотеатров, который позволит им покрывать расходы, связанные с предоставлением скидок семейным парам на билеты на такие места.
По мнению Даванкова, эта мера станет символическим подтверждением государственной поддержки традиционных семейных ценностей и будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране.
Ранее депутаты фракции ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий бесплатное получение земельных участков семейными парами, имеющими одного и более детей после 10 лет брака.