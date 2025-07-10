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Дерматолог из Самары Сульдина рассказала о причинах аллергии на красные ягоды

Врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Анна Сульдина рассказала об опасности аллергических реакций на красные ягоды.

Врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Анна Сульдина рассказала об опасности аллергических реакций на красные ягоды. По словам специалиста, основные аллергены содержатся в клубнике, землянике, малине, смородине, крыжовнике, чернике, ежевике, вишне и черешне.

Причины аллергии.

Аллергические реакции вызывают растительные пигменты ликопин и антоцианин, определяющие окраску плодов. Хотя эти вещества полезны для организма, у людей с повышенной чувствительностью они могут вызывать нежелательные реакции. Основным фактором развития аллергии является наследственная предрасположенность, также реакцию могут спровоцировать химические вещества, используемые при обработке ягод.

Симптомы и проявления.

Аллергическая реакция может затрагивать различные системы организма. Характерными признаками являются неприятные ощущения во рту и кожные высыпания в виде мелких красных точек, сопровождающиеся зудом. У взрослых сыпь чаще появляется на конечностях, туловище и лице, у детей — на щеках, вокруг рта, с возможным распространением на шею и туловище.

Рекомендации по употреблению.

Взрослым рекомендуется употреблять не более 400 граммов ягод в сутки, разделяя это количество на несколько порций. Для детей нормой считается 2−3 небольшие горсти. При появлении первых признаков аллергии необходимо обратиться к аллергологу для проведения диагностики, которая включает специальные тесты и анализ крови.

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