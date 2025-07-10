Дерматолог из Самары Сульдина рассказала о причинах аллергии на красные ягоды

Аллергическая реакция может затрагивать различные системы организма. Характерными признаками являются неприятные ощущения во рту и кожные высыпания в виде мелких красных точек, сопровождающиеся зудом. У взрослых сыпь чаще появляется на конечностях, туловище и лице, у детей — на щеках, вокруг рта, с возможным распространением на шею и туловище.