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Эксперт прочел по губам, что Брижит сказала Миддлтон после ссоры с Макроном

Британский эксперт Джереми Фриман прочел по губам, что сказала Брижит Макрон принцессе Кейт Миддлтон после отказа давать руку своему мужу — президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщает Daily Express.

Британский эксперт Джереми Фриман прочел по губам, что сказала Брижит Макрон принцессе Кейт Миддлтон после отказа давать руку своему мужу — президенту Франции Эммануэлю Макрону, сообщает Daily Express.

По словам аналитика, жена Макрона резко переключилась с очередной неловкой ситуации с супругом, начала улыбаться принцессе и сказала: «О, как я рада тебя видеть, ты прекрасно выглядишь».

Кейт Миддлтон и Брижит Макрон обменялись традиционными воздушными поцелуями в щеку.

В этот момент президент Франции жал руку принцу Уильяму и говорил, что рад его видеть.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и его жена прибыли в Соединенное Королевство с трехдневным визитом, они уже не раз были замечены в неловких ситуациях — Брижит дважды отказывалась давать руку супругу.

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