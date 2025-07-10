В Москве и Подмосковье в четверг ожидается температурный рекорд

Небольшое облегчение москвичи почувствуют только в выходные, особенно в воскресенье, когда возрастет вероятность грозовых дождей. Они немного снизят аномальный зной, но не устранят его полностью. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура постепенно вернется к климатической норме, характерной для середины июля, и жара спадет.