В Москве и Подмосковье в четверг ожидается температурный рекорд

В Москве ожидается рекордная жара до +35°C.
В четверг, 11 июля, Москву накроет аномальная жара: столбики термометров поднимутся до +35°C, что станет новым температурным рекордом для этого дня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Прежний максимум, зафиксированный в 1996 году, составлял +33,4°C.
Погоду в столице определяет антициклон, который обеспечит малооблачное небо и полное отсутствие осадков. Ветер будет юго-восточный и южный, порывистый, со скоростью 4−9 м/с. Жаркая и сухая погода сохранится и в пятницу, когда температура вновь достигнет +30°C и выше.
Небольшое облегчение москвичи почувствуют только в выходные, особенно в воскресенье, когда возрастет вероятность грозовых дождей. Они немного снизят аномальный зной, но не устранят его полностью. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе температура постепенно вернется к климатической норме, характерной для середины июля, и жара спадет.
Эксперты рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности: избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и носить легкую одежду.
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