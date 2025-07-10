Улица 50 лет СССР в Уфе будет перекрыта на пять дней

С 11 по 15 июля в Октябрьском районе Уфы будет введено частичное ограничение движения транспорта на улице 50 лет СССР. Как сообщили в пресс-службе администрации города, перекрытие двух полос вблизи дома № 39 связано с работами по строительству сетей водоснабжения и канализации.