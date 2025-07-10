Маршрут трамвая № 8 в Нижнем Новгороде изменят с 11 июля

Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем. С 11 июля трамвай будет курсировать от 52-го квартала по проспектам Кирова и Ленина, далее по улицам Смирнова и Патриотов до поселка Малышево.
О сроках завершения ремонтных работ и восстановлении прежнего маршрута пока не сообщается. Власти просят пассажиров учитывать изменения при планировании поездок. Отметим, что маршрут возобновил работу с 11 июня на участке от улицы Игарской до конечной остановки «Малышево». С 2024 года он был закрыт из-за ремонта путей.
Также стало известно, что трамвай № 11 возобновит работу после окончания ремонтных работ на нескольких участках его маршрута, которые планируется завершить до конца года.