Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Маршрут трамвая № 8 в Нижнем Новгороде изменят с 11 июля

Трамвайный маршрут № 8 в Нижнем Новгороде временно изменят в связи с началом реконструкции стрелочного узла на проспекте Ленина.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем. С 11 июля трамвай будет курсировать от 52-го квартала по проспектам Кирова и Ленина, далее по улицам Смирнова и Патриотов до поселка Малышево.

О сроках завершения ремонтных работ и восстановлении прежнего маршрута пока не сообщается. Власти просят пассажиров учитывать изменения при планировании поездок. Отметим, что маршрут возобновил работу с 11 июня на участке от улицы Игарской до конечной остановки «Малышево». С 2024 года он был закрыт из-за ремонта путей.

Также стало известно, что трамвай № 11 возобновит работу после окончания ремонтных работ на нескольких участках его маршрута, которые планируется завершить до конца года.