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В Москве началось прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом

В Центральной клинической больнице в Москве началась церемония прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом. Ее посетил Андрей Никитин, занявший пост министр транспорта после снятия с должности Старовойта.

Источник: РИА "Новости"

«РИА Новости» передает, что проститься с бывшим министром приехал также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

По данным ТАСС, Романа Старовойта похоронят 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

7 июля тело Романа Старовойта было найдено неподалеку от парка в подмосковном Одинцово. Рядом с ним лежал наградной пистолет. По данным «Ъ», следствие сейчас решает вопрос, возбуждать уголовное дело по статье о доведении до самоубийства или об убийстве.

Роман Старовойт с мая 2024 года работал министром транспорта и 7 июля был уволен. До этого он был губернатором Курской области. После его отставки с губернаторской должности началось расследование о крупных хищениях при возведении фортификаций в регионе. Против Старовойта, по данным «Ъ», дали показания, и следователи планировали вызвать его на допрос.

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