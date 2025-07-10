В Москве началось прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом

Роман Старовойт с мая 2024 года работал министром транспорта и 7 июля был уволен. До этого он был губернатором Курской области. После его отставки с губернаторской должности началось расследование о крупных хищениях при возведении фортификаций в регионе. Против Старовойта, по данным «Ъ», дали показания, и следователи планировали вызвать его на допрос.