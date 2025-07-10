В Москве началось прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом

«РИА Новости» передает, что проститься с бывшим министром приехал также министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
По данным ТАСС, Романа Старовойта похоронят 11 июля на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.
7 июля тело Романа Старовойта было найдено неподалеку от парка в подмосковном Одинцово. Рядом с ним лежал наградной пистолет. По данным «Ъ», следствие сейчас решает вопрос, возбуждать уголовное дело по статье о доведении до самоубийства или об убийстве.
Роман Старовойт с мая 2024 года работал министром транспорта и 7 июля был уволен. До этого он был губернатором Курской области. После его отставки с губернаторской должности началось расследование о крупных хищениях при возведении фортификаций в регионе. Против Старовойта, по данным «Ъ», дали показания, и следователи планировали вызвать его на допрос.