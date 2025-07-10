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Алиев и Пашинян начали встречу в ОАЭ

В Абу-Даби начались переговоры Алиева и Пашиняна.

Источник: Комсомольская правда

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Публикацию власти Армении сопроводили снимком, на котором кроме глав обеих республик запечатлены вице-премьеры, главы МИД и чиновники высокого ранга.

Накануне государственное агентство АзерТадж анонсировало встречу Алиева и Пашиняна. Отмечалось, что переговоры пройдут в рамках продолжающегося мирного процесса между двумя странами.

Напомним, одна из последних встреч глав Азербайджана и Армении состоялась в прошлом году на саммите БРИКС в России. Они сидели рядом и часто о чем-то переговаривались. Организаторы саммита рассадили участников за круглым столом в алфавитном порядке по названию стран. Поэтому Пашинян и Алиев оказались «соседями».

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