Алиев и Пашинян начали встречу в ОАЭ

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.
Публикацию власти Армении сопроводили снимком, на котором кроме глав обеих республик запечатлены вице-премьеры, главы МИД и чиновники высокого ранга.
Накануне государственное агентство АзерТадж анонсировало встречу Алиева и Пашиняна. Отмечалось, что переговоры пройдут в рамках продолжающегося мирного процесса между двумя странами.
Напомним, одна из последних встреч глав Азербайджана и Армении состоялась в прошлом году на саммите БРИКС в России. Они сидели рядом и часто о чем-то переговаривались. Организаторы саммита рассадили участников за круглым столом в алфавитном порядке по названию стран. Поэтому Пашинян и Алиев оказались «соседями».