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Аэрофлот отменил рейсы в Тегеран до 1 августа из-за запрета Ирана

Полёты между Москвой и Тегераном временно отменены из-за решения Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Авиакомпания «Аэрофлот» временно прекратила выполнение рейсов между Москвой и Тегераном из-за продления ограничений со стороны иранских авиационных властей. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«В связи с продлением ограничений (до 1 августа) в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынуждено корректирует расписание по данному направлению», — говорится в сообщении.

В связи с этим маршрут исключен из расписания до момента их отмены, подчеркнули в компании перевозчика.

Ранее KP.RU сообщал, что аэропорт Шереметьево 9 июля временно функционировал с ограничениями. Как сообщили в Росавиации, меры коснулись приема и вылета воздушных судов и были введены в целях обеспечения безопасности полетов. Отмечается, что все задействованные службы — от пилотов до авиадиспетчеров — работали в усиленном режиме.