Аэрофлот отменил рейсы в Тегеран до 1 августа из-за запрета Ирана

Авиакомпания «Аэрофлот» временно прекратила выполнение рейсов между Москвой и Тегераном из-за продления ограничений со стороны иранских авиационных властей. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
«В связи с продлением ограничений (до 1 августа) в аэропорту Тегерана авиационными властями Ирана Аэрофлот вынуждено корректирует расписание по данному направлению», — говорится в сообщении.
В связи с этим маршрут исключен из расписания до момента их отмены, подчеркнули в компании перевозчика.
Ранее KP.RU сообщал, что аэропорт Шереметьево 9 июля временно функционировал с ограничениями. Как сообщили в Росавиации, меры коснулись приема и вылета воздушных судов и были введены в целях обеспечения безопасности полетов. Отмечается, что все задействованные службы — от пилотов до авиадиспетчеров — работали в усиленном режиме.