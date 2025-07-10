Аэрофлот отменил рейсы в Тегеран до 1 августа из-за запрета Ирана

Ранее KP.RU сообщал, что аэропорт Шереметьево 9 июля временно функционировал с ограничениями. Как сообщили в Росавиации, меры коснулись приема и вылета воздушных судов и были введены в целях обеспечения безопасности полетов. Отмечается, что все задействованные службы — от пилотов до авиадиспетчеров — работали в усиленном режиме.