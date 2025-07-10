Люди сдвинули ось Земли более чем на метр

Когда мы задерживаем воду плотинами, это не только забирает ее из океанов, вызывая глобальное падение уровня моря, но и перераспределяет массу по миру. Мы не скатимся в новый ледниковый период из-за смещения полюса примерно на метр в сумме, но это имеет последствия для уровня моря.