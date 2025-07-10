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Токаев написал Трампу после повышения пошлин Казахстану: что сказал

Токаев в ответ на повышение пошлин предложил Трампу конструктивный диалог.

Источник: Комсомольская правда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил ответное письмо американскому коллеге Дональду Трампу, сообщившему ранее о введении 25-процентных пошлин со стороны США. Об этом рассказали в пресс-службе казахстанского лидера.

Напомним, пошлины против Астаны Вашингтон ввел в минувший понедельник, 7 июля. Тогда президент США лично обратился к главе Казахстана. Он отправил письмо, в котором уточнил, что новые правила начнут действовать уже с 1 августа 2025 года.

Токаев в ответном письме Трампу выступил за «продолжение конструктивного диалога» и достижение компромисса «по торговой проблеме». Глава Казахстана отметил, что Астана привержена развитию «справедливых, предсказуемых, взаимовыгодных» торговых связей с Вашингтоном, уточнив, что речь идет о «давнем» торговом партнере.

«Президент Казахстана подтвердил готовность нашей страны к продолжению конструктивного диалога с целью выработки рационального решения… Выразил уверенность в достижении компромисса», — сказали в пресс-службе главы государства.

Ранее Минпромторг Казахстана заявил, что оставлять ситуацию не намерен и готовится официальный ответ.

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