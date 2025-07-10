Токаев написал Трампу после повышения пошлин Казахстану: что сказал

Напомним, пошлины против Астаны Вашингтон ввел в минувший понедельник, 7 июля. Тогда президент США лично обратился к главе Казахстана. Он отправил письмо, в котором уточнил, что новые правила начнут действовать уже с 1 августа 2025 года.