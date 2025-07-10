В Иркутской области с 1 июля вырос тариф на вывоз мусора

С 1 июля 2025 года в Иркутской области произошло плановое повышение тарифа на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Как сообщили КП-Иркутск в администрации Братска, тариф вырос на 9%, или на 58,24 рубля, и теперь составляет 640 рублей за кубический метр вместо прежних 582,48 рублей. Это изменение утверждено приказом Службы по тарифам Иркутской области в рамках ежегодной индексации.
— В стоимость тарифа включены основные расходы регионального оператора: перевозка отходов, их захоронение и обезвреживание, а также оформление и обслуживание договоров с владельцами ТКО и другими операторами. Сюда же входит работа расчетно-кассовых центров и доставка платежных документов, — прокомментировали в администрации.
Размер платы за услуги по обращению с ТКО определяется на основе нормативов, установленных Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области, и тарифов, утвержденных Службой по тарифам. Жители могут самостоятельно рассчитать сумму ежемесячного платежа и узнать, какие муниципальные образования относятся к зоне 1 «Север» Иркутской области, на официальном сайте регионального оператора.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что следы нефтепродуктов заметили в Ангаре.