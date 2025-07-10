В Воронеже вновь отключили мобильный интернет

В четверг, 10 июля, воронежцы, попытавшиеся воспользоваться мобильным интернетом, вновь не смогли это сделать. Причем Сеть была недоступна даже после отмены режима опасности атаки БПЛА.
Впрочем, ранее в пресс-службе областного правительства отмечали, что отключения мобильного интернета могут впрямую не зависеть от объявления режима опасности БПЛА или ракетной атаки. Силовые структуры «вырубают» его, исходя из оперативной обстановки.
Между тем, в качестве компенсации мобильные операторы в лучшем случае предлагают дополнительные минуты связи и SMS. Вроде бы и их логика понятна — форс-мажор, что поделаешь. Но когда такая ситуация становится регулярной, видимо, нужно такое положение урегулировать в законодательстве, чтобы люди не теряли заплаченные за интернет деньги.