Дети ради сохранения психического здоровья сами стали ограничивать использование своих смартфонов

Это отражено в исследовании Ofcom. Отчет за 2024 год показал, что треть (33%) подростков в возрасте от восьми до 17 лет, которые находятся в Сети, считают, что проводят слишком много времени за экраном, в то время как другой опрос показал, что 47% подростков в возрасте от 16 до 24 лет, которые пользуются социальными сетями, отключают уведомления и используют «не беспокоить». режиме, увеличившись с 40% в 2023 году и по сравнению с 28% пользователей старшего возраста.