В МВД РФ рассказали, когда полицейский может лично позвонить гражданину

Сотрудник полиции может позвонить россиянину только для того, чтобы пригласить его в подразделение. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
По её словам, во всех остальных случаях звонок от полиции — это действия мошенников.
Явным признаком обмана, по словам Волк, являются угрозы и запугивание, которые преступники используют для того, чтобы вызвать панику у жертвы.
«Прекратите общение, кладите трубку без разговоров», — сказала представитель министерства.
Ранее в МВД сообщили, что мошенники всё чаще используют фейковые вакансии и онлайн-собеседования, чтобы обмануть граждан.
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