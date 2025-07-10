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В МВД РФ рассказали, когда полицейский может лично позвонить гражданину

Явным признаком того, что вам звонит мошенник являются угрозы и запугивание.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудник полиции может позвонить россиянину только для того, чтобы пригласить его в подразделение. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По её словам, во всех остальных случаях звонок от полиции — это действия мошенников.

Явным признаком обмана, по словам Волк, являются угрозы и запугивание, которые преступники используют для того, чтобы вызвать панику у жертвы.

«Прекратите общение, кладите трубку без разговоров», — сказала представитель министерства.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники всё чаще используют фейковые вакансии и онлайн-собеседования, чтобы обмануть граждан.

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