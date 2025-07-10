Популярные халву и козинаки из России вернули в магазины Беларуси после запрета

Так, сообщается об отмене ограничений на обращение в Беларуси продукции «Азовской кондитерской фабрики». Чтобы вернуть свою продукцию на белорусский рынок предприятие предоставило доказательства, удостоверяющие перечень и эффективность проведенных корректирующих мероприятий. Кроме того, предоставлены документы о стабильности процессов на производстве, а также при хранении и транспортировке продукции.