Популярные халву и козинаки из России вернули в магазины Беларуси после запрета

В Беларуси на прилавки вернутся популярные халва и козинаки от российского производителя после запрета Госстандарта. Подробнее рассказали в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
Так, сообщается об отмене ограничений на обращение в Беларуси продукции «Азовской кондитерской фабрики». Чтобы вернуть свою продукцию на белорусский рынок предприятие предоставило доказательства, удостоверяющие перечень и эффективность проведенных корректирующих мероприятий. Кроме того, предоставлены документы о стабильности процессов на производстве, а также при хранении и транспортировке продукции.
В связи с этим главный государственный санитарный врач Беларуси отменил запрет на ввоз в Беларусь и реализацию продукции российской фабрики.
При этом импортера обязали в течение года обеспечивать производственный контроль. В лабораторию будет отправляться каждая партия продукции. Рахат-лукум ассорти будут проверять на плесень, подсолнечную халву с курагой — на бактерии группы кишечной палочки — колиформы, подсолнечный козинак — содержание кадмия.
Кроме того, предусматривается комплекс мероприятий для предупреждения в дальнейшем нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.
Тем временем Процессинговый центр заявил об устранении сбоя с минусом на картах Беларусбанк, Белагропромбанк, Белинвестбанк.