Прямые рейсы Уфа — Тобольск возобновят с 17 июля

По данным пресс-службы аэропорта Уфы, авиакомпания «ЮВТ АЭРО» с 17 июля вновь запускает прямые регулярные рейсы по маршруту Тобольск — Уфа — Тобольск. Полеты планируется выполнять на современных комфортабельных 50-местных реактивных воздушных судах типа Canadair (Bombardier) Regional Jet 200 два раза в неделю: по четвергам и воскресеньям.
По четвергам вылет из Уфы планируется в 18.30, прибытие в аэропорт Тобольска в 20.00. По воскресеньям вылет из Уфы — в 16.10, прилет в 17.45. Время местное для каждого аэропорта.